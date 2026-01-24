Menu Saint Valentin à emporter | Le Pressoir Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon

Menu Saint Valentin à emporter | Le Pressoir

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Le restaurant le Pressoir vous propose un menu spécial pour fêter la Saint Valentin à emporter.

Au menu

Tartare de Langoustines à la chair de Crabe

Cannelloni de Homard et Saint Jacques

Suprême de Pintade farcie aux Morilles

Le Saint Valentin Passion Ananas à déguster à deux

Date limite de réservation : le 06 Février 2026

Commande à récupérer au Pressoir le 14 Février de 10h à 12h ou bien de 17h à 19h à nous préciser

Règlement sur place espèces ou CB .

Le Pressoir 20 Rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 56 78

