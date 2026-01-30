Menu Saint-Valentin à enporter de chez Bop Aire-sur-l’Adour
Boucherie Bop Aire-sur-l’Adour Landes
Menu
Les entrées la compression de foie gras confit hibiscus et framboise ou les sushis , langoustines, thon rouge et saumon
Les plats la tourte tout canard façon pithiviers ,sauce foie gras (foie poêlé, confit de canard, magret tonné, condiments)
OU le cabillaud rôti en croûte d’herbes et ses tortellinis ricotta, basilic, citron confit
Le dessert la tartelette au chocolat , caramel beurre salé et nougatine
Nomade 35€ .
Boucherie Bop Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 61 96
