Menu Saint-Valentin à enporter de chez Bop Aire-sur-l’Adour

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Les entrées la compression de foie gras confit hibiscus et framboise ou les sushis , langoustines, thon rouge et saumon

Les plats la tourte tout canard façon pithiviers ,sauce foie gras (foie poêlé, confit de canard, magret tonné, condiments)

OU le cabillaud rôti en croûte d’herbes et ses tortellinis ricotta, basilic, citron confit

Le dessert la tartelette au chocolat , caramel beurre salé et nougatine

Nomade 35€ .

Boucherie Bop Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 61 96

