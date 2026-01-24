Menu Saint Valentin à la baraque de Gwen Eyrans
Menu Saint Valentin à la baraque de Gwen Eyrans samedi 14 février 2026.
Menu Saint Valentin à la baraque de Gwen
126 Route de la Citadelle Eyrans Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
La baraque de Gwen pense à nos amoureux et propose sa box à partager pour la saint valentin composée de
– 2 burger boeuf bacon ou poulet
– 2 petites frites
– 2 boissons au choix
– 2 sauces au choix cheddar ou maroilles
– 2 topping oignons crispy ou bacon grillé
35 € la box boeuf
40 € la box poulet
Offre uniquement le soir.
Il est préférable de réserver dès l’ouverture 19h00. .
126 Route de la Citadelle Eyrans 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 01 41 53
