Menu Saint Valentin à la baraque de Gwen Eyrans

Menu Saint Valentin à la baraque de Gwen

126 Route de la Citadelle Eyrans Gironde

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

La baraque de Gwen pense à nos amoureux et propose sa box à partager pour la saint valentin composée de

– 2 burger boeuf bacon ou poulet

– 2 petites frites

– 2 boissons au choix

– 2 sauces au choix cheddar ou maroilles

– 2 topping oignons crispy ou bacon grillé

35 € la box boeuf

40 € la box poulet

Offre uniquement le soir.

Il est préférable de réserver dès l’ouverture 19h00. .

