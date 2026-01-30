Menu Saint-Valentin à L’Édito Reims L’Edito Reims Reims
Menu Saint-Valentin à L’Édito Reims L’Edito Reims Reims samedi 14 février 2026.
Menu Saint-Valentin à L’Édito Reims
L’Edito Reims 80 Place Drouet d’Erlon Reims Marne
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Tout public
Pour la Saint-Valentin, L’Édito Reims vous propose un menu spécial imaginé pour partager un moment gourmand dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Une parenthèse à savourer à deux, sans chichi, mais avec beaucoup de plaisir.
Et pour celles et ceux qui le souhaitent, la carte habituelle reste disponible.
Parce que les plus beaux moments sont souvent les plus simples. .
L’Edito Reims 80 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu Saint-Valentin à L’Édito Reims
L’événement Menu Saint-Valentin à L’Édito Reims Reims a été mis à jour le 2026-01-28 par ADT de la Marne