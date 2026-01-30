Menu Saint-Valentin à L’Édito Reims L’Edito Reims Reims

Menu Saint-Valentin à L’Édito Reims

L’Edito Reims 80 Place Drouet d’Erlon Reims Marne

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Pour la Saint-Valentin, L’Édito Reims vous propose un menu spécial imaginé pour partager un moment gourmand dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Une parenthèse à savourer à deux, sans chichi, mais avec beaucoup de plaisir.

Et pour celles et ceux qui le souhaitent, la carte habituelle reste disponible.

Parce que les plus beaux moments sont souvent les plus simples. .

L’Edito Reims 80 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu Saint-Valentin à L’Édito Reims

L’événement Menu Saint-Valentin à L’Édito Reims Reims a été mis à jour le 2026-01-28 par ADT de la Marne