Menu Saint Valentin à L’ExtrA L’ExtrA Reims
Menu Saint Valentin à L’ExtrA L’ExtrA Reims samedi 14 février 2026.
Menu Saint Valentin à L’ExtrA
L’ExtrA 23T Rue du Temple Reims Marne
Tarif : 130 – 130 – 130 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Tout public
L’amour se savoure aussi dans l’assiette !
La Saint-Valentin approche, et le chef de L’ExtrA a spécialement conçu un menu unique pour séduire les papilles de tous les amoureux.
Une soirée gourmande et pleine de tendresse vous attend samedi 14 février au dîner ! .
L’ExtrA 23T Rue du Temple Reims 51100 Marne Grand Est +33 7 66 08 24 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu Saint Valentin à L’ExtrA
L’événement Menu Saint Valentin à L’ExtrA Reims a été mis à jour le 2026-01-29 par ADT de la Marne