Menu Saint Valentin au Bistro’Baya Baya Hôtel & Spa Capbreton
Baya Hôtel & Spa 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton Landes
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Menu Saint-Valentin à 65€/personne hors boisson
La Saint-Valentin est l’occasion parfaite de s’offrir une parenthèse hors du temps. Cette année, le samedi 14 février, BAYA vous invite à vivre une expérience complète, mêlant gastronomie raffinée, ambiance romantique et nuit face à l’océan.
✨ Une soirée placée sous le signe de l’émotion
À partir de 19h30, laissez-vous porter par une atmosphère chaleureuse et élégante, idéale pour célébrer l’amour autour d’une table d’exception. Le Chef a imaginé un menu Saint-Valentin gastronomique, où chaque assiette raconte une histoire de saveurs, de textures et de délicatesse.
Pour faire durer le plaisir le BAYA propose un Package Saint-Valentin associant dîner et hébergement.
À partir de 285 €, le package comprend
✔️ Deux menus Saint-Valentin
✔️ Une nuit en chambre double face à l’océan
✔️ Deux petits-déjeuners buffet .
Baya Hôtel & Spa 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 80 00 contact@baya-hotel-capbreton.com
English : Menu Saint Valentin au Bistro’Baya
Valentine’s menu at 65?/person excluding drinks
