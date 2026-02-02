Menu Saint Valentin au Bistro’Baya Baya Hôtel & Spa Capbreton

Menu Saint Valentin au Bistro’Baya

Menu Saint-Valentin à 65€/personne hors boisson

La Saint-Valentin est l’occasion parfaite de s’offrir une parenthèse hors du temps. Cette année, le samedi 14 février, BAYA vous invite à vivre une expérience complète, mêlant gastronomie raffinée, ambiance romantique et nuit face à l’océan.

✨ Une soirée placée sous le signe de l’émotion

À partir de 19h30, laissez-vous porter par une atmosphère chaleureuse et élégante, idéale pour célébrer l’amour autour d’une table d’exception. Le Chef a imaginé un menu Saint-Valentin gastronomique, où chaque assiette raconte une histoire de saveurs, de textures et de délicatesse.

Pour faire durer le plaisir le BAYA propose un Package Saint-Valentin associant dîner et hébergement.

À partir de 285 €, le package comprend

✔️ Deux menus Saint-Valentin

✔️ Une nuit en chambre double face à l’océan

✔️ Deux petits-déjeuners buffet .

Baya Hôtel & Spa 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 80 00 contact@baya-hotel-capbreton.com

Valentine’s menu at 65?/person excluding drinks

