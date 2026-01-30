Menu Saint-Valentin au Comptoir de l’Adour Aire-sur-l’Adour
Menu Saint-Valentin au Comptoir de l’Adour
Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 39.9 – 39.9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
2026-02-14
Menu
APÉRITIF Cocktail maison, mise en bouche
ENTRÉE: Carpaccio de St Jacques ou Terrine de foie gras confiture de figues, pain d’épices
PLAT Filet de boeuf sauce aux cèpes et foie gras, gratin dauphinois ou Filet de cabillaud crémeux d’asperges et morilles, gratin dauphinois
DESSERT Profiteroles au chocolat ou Rosace aux fruits rouges .
Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 64
