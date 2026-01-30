Menu Saint-Valentin au Comptoir de l’Adour

Aire-sur-l'Adour

14 février 2026

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Menu

APÉRITIF Cocktail maison, mise en bouche

ENTRÉE: Carpaccio de St Jacques ou Terrine de foie gras confiture de figues, pain d’épices

PLAT Filet de boeuf sauce aux cèpes et foie gras, gratin dauphinois ou Filet de cabillaud crémeux d’asperges et morilles, gratin dauphinois

DESSERT Profiteroles au chocolat ou Rosace aux fruits rouges .

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 64

