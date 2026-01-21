Menu Saint-Valentin au Loft Le loft Saint-Marcel
Menu Saint-Valentin au Loft Le loft Saint-Marcel samedi 14 février 2026.
Menu Saint-Valentin au Loft
Le loft 12 rue Louis Blériot Saint-Marcel Eure
Début : 2026-02-14 19:00:00
2026-02-14
À l'occasion de la Saint-Valentin, le restaurant Le Loft propose un menu spécial le samedi 14 février, servi uniquement le soir à partir de 19h, sur réservation.
Le menu, proposé au tarif de 59€ par personne hors boissons.
Une belle occasion de partager un moment à deux dans une atmosphère chaleureuse et soignée.
Le loft 12 rue Louis Blériot Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 21 68 21
English : Menu Saint-Valentin au Loft
