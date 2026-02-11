Menu Saint Valentin | Au Palais Au Palais Bergerac

Menu Saint Valentin | Au Palais

Le restaurant Au Palais vous propose son menu spécial Saint Valentin.

Au menu

F O I E G R A S

V E L O U T É À L ’ H U I L E D E T R U F F E

C A R P A C C I O D E S A U M O N

P I È C E D E B O E U F E T É C R A S É D E P O M M E S D E T E R R E

S A I N T P I E R R E E T L È G U M E S D E S A I S O N

CROQUE MONSIEUR P O I R E A U X E T O E U F P O C H É

P A I N P E R D U C A R A M E L

B A V A R O I S R H U M R A I S I N

D O M E C H O C O L A T

45€ + APÉRITIF par personne

SUR RÉSERVATION AU 0617616103 .

Au Palais 81 Rue Neuve d’Argenson Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 61 61 03

