Menu Saint Valentin | Au Palais Au Palais Bergerac

Au Palais 81 Rue Neuve d’Argenson Bergerac Dordogne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Le restaurant Au Palais vous propose son menu spécial Saint Valentin.
Au menu
F O I E G R A S
V E L O U T É À L ’ H U I L E D E T R U F F E
C A R P A C C I O D E S A U M O N
P I È C E D E B O E U F E T É C R A S É D E P O M M E S D E T E R R E
S A I N T P I E R R E E T L È G U M E S D E S A I S O N
CROQUE MONSIEUR P O I R E A U X E T O E U F P O C H É
P A I N P E R D U C A R A M E L
B A V A R O I S R H U M R A I S I N
D O M E C H O C O L A T
45€ + APÉRITIF par personne
SUR RÉSERVATION AU 0617616103 .
Au Palais 81 Rue Neuve d’Argenson Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 61 61 03
