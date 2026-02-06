Menu Saint Valentin au restaurant Le Lion d’Or Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Menu Saint Valentin au restaurant Le Lion d’Or Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac samedi 14 février 2026.
Menu Saint Valentin au restaurant Le Lion d’Or
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Cocktail pétillant à la framboise et son sorbet framboises
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Pour célébrer l’amour, le restaurant le lion d’or vous a concocté un menu spécial !
menu saint valentin à midi ou le soir uniquement sur réservation au 05 65 47 43 32
Mise en bouche
Cœur de saumon gravlax coco-citron vert, gel mangue & coriandre
Terre et mer
Foie gras mi-cuit maison, toast aux 3 saisons, chutney de poires aux épices…et tartare de Saint Jacques exotique…
Filet d’Omble Chevalier sauce au Yuzu & Gingembre sur une mousseline de patate douce fenouil braisé
Médaillon de veau de l’Aveyron sauce truffe noire Assortiment de légumes de saison
Harmonies de fruits rouges, ganache fraises & éclats acidulés
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 43 32 leliondor.geniez@wanadoo.fr
English :
To celebrate love, the lion d’or restaurant has concocted a special menu!
L’événement Menu Saint Valentin au restaurant Le Lion d’Or Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)