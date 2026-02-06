Menu Saint Valentin au restaurant Le Lion d’Or Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Menu Saint Valentin au restaurant Le Lion d’Or

Cocktail pétillant à la framboise et son sorbet framboises

Pour célébrer l’amour, le restaurant le lion d’or vous a concocté un menu spécial !

menu saint valentin à midi ou le soir uniquement sur réservation au 05 65 47 43 32

Mise en bouche

Cœur de saumon gravlax coco-citron vert, gel mangue & coriandre

Terre et mer

Foie gras mi-cuit maison, toast aux 3 saisons, chutney de poires aux épices…et tartare de Saint Jacques exotique…

Filet d’Omble Chevalier sauce au Yuzu & Gingembre sur une mousseline de patate douce fenouil braisé

Médaillon de veau de l’Aveyron sauce truffe noire Assortiment de légumes de saison

Harmonies de fruits rouges, ganache fraises & éclats acidulés

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 43 32 leliondor.geniez@wanadoo.fr

English :

To celebrate love, the lion d’or restaurant has concocted a special menu!

