Menu Saint Valentin au restaurant l’Hostellerie des Ducs Duras

Menu Saint Valentin au restaurant l'Hostellerie des Ducs

Boulevard Jean BRISSEAU Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

14 février 2026 19:00:00

14 février 2026 20:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Pour la Saint Valentin, nous vous proposons un menu unique, servi le samedi 14 février midi et soir, et le Dimanche 15 Février midi.

Amuse Bouche ( Huître de Marennes Oléron, caviar d’Aquitaine )

Ravioles de Langoustine et son bouillon réduit crémé, truffe Mélanosporum

Trou Duras

Médaillon de veau rossini, jus corsé, purée de panais et ses petits légumes croquants

Ou

Noix de Saint Jacques rôties au safran du Lot et Garonne, polenta et endives braisées

Rencontre passion chocolat. .

Boulevard Jean BRISSEAU Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 74 58 hostellerie.des.ducs@wanadoo.fr

