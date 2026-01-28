Menu Saint Valentin au restaurant l’Hostellerie des Ducs Duras
Boulevard Jean BRISSEAU Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 69 – 69 – 69 EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 20:30:00
2026-02-14 2026-02-15
Pour la Saint Valentin, nous vous proposons un menu unique, servi le samedi 14 février midi et soir, et le Dimanche 15 Février midi.
Amuse Bouche ( Huître de Marennes Oléron, caviar d’Aquitaine )
Ravioles de Langoustine et son bouillon réduit crémé, truffe Mélanosporum
Trou Duras
Médaillon de veau rossini, jus corsé, purée de panais et ses petits légumes croquants
Ou
Noix de Saint Jacques rôties au safran du Lot et Garonne, polenta et endives braisées
Rencontre passion chocolat. .
Boulevard Jean BRISSEAU Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 74 58 hostellerie.des.ducs@wanadoo.fr
