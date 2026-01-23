Menu Saint-Valentin au Vue Mer by Westotel Restaurant Vue Mer Le Pouliguen
Menu Saint-Valentin au Vue Mer by Westotel Restaurant Vue Mer Le Pouliguen samedi 14 février 2026.
Menu Saint-Valentin au Vue Mer by Westotel
Restaurant Vue Mer 22 rue de la Plage Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Laissez-vous séduire par le menu de Saint-Valentin du restaurant Vue Mer.
Mise en bouche Entrée Plat Dessert Hors boissons
Afin de sublimer votre repas, nous vous proposons des Accords Mets et Vins. .
Restaurant Vue Mer 22 rue de la Plage Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 31 20 restaurant@vue-mer-by-westotel.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Menu Saint-Valentin au Vue Mer by Westotel Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-01-23 par ADT44