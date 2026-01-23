Menu Saint-Valentin au Vue Mer by Westotel Restaurant Vue Mer Le Pouliguen

Menu Saint-Valentin au Vue Mer by Westotel

Restaurant Vue Mer 22 rue de la Plage Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

Laissez-vous séduire par le menu de Saint-Valentin du restaurant Vue Mer.

Mise en bouche Entrée Plat Dessert Hors boissons

Afin de sublimer votre repas, nous vous proposons des Accords Mets et Vins. .

Restaurant Vue Mer 22 rue de la Plage Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 31 20 restaurant@vue-mer-by-westotel.fr

