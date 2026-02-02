Menu Saint Valentin Auberge des pêcheurs La Celle-Dunoise
Menu Saint Valentin Auberge des pêcheurs La Celle-Dunoise samedi 14 février 2026.
2 rue des pradelles La Celle-Dunoise Creuse
Menu de la Saint Valentin à l’Auberge des pêcheurs, le14 février (soir), 15 février (midi)
Tarif 35€
Réservation au 05 55 89 02 45. .
2 rue des pradelles La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 02 45
