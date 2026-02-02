Menu Saint Valentin Auberge des pêcheurs La Celle-Dunoise

Menu Saint Valentin Auberge des pêcheurs

2 rue des pradelles La Celle-Dunoise Creuse

Menu de la Saint Valentin à l’Auberge des pêcheurs, le14 février (soir), 15 février (midi)

Tarif 35€

Réservation au 05 55 89 02 45. .

