Menu Saint-Valentin aux Platanes Aire-sur-l’Adour

Tarif : 58 – 58 – EUR
Menu à 58€
Amuse-bouche
ENTRÉE: l’oeuf parfait aux asperges vertes fraîches et foie gras aux fruits moelleux
PLATS Filet de dorade royale et gambas au beurre de clémentines et légumes de saison
Veau fondant aux morilles, écrasé de pommes de terre truffées
DESSERT Dessert tout en rose aux fraises pochées à la crème de fraises des bois .
Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 87 27
