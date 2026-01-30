Menu Saint-Valentin aux Platanes Aire-sur-l’Adour

Menu Saint-Valentin aux Platanes

Menu à 58€

Amuse-bouche

ENTRÉE: l’oeuf parfait aux asperges vertes fraîches et foie gras aux fruits moelleux

PLATS Filet de dorade royale et gambas au beurre de clémentines et légumes de saison

Veau fondant aux morilles, écrasé de pommes de terre truffées

DESSERT Dessert tout en rose aux fraises pochées à la crème de fraises des bois .

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 87 27

