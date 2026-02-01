Menu Saint Valentin Rue Yves Bertrand Burgalat Beaune

Menu Saint Valentin

Menu Saint-Valentin Le Coup de Foudre Gourmand

Pour faire battre les cœurs

Foie gras de canard Rougié, chutney de figues noires aux notes suaves, bouquet de salade tout en fraîcheur et son toast encore tiède… comme un premier regard.

Pour faire monter la température

Émincé de volaille nappé d’une crème au piment d’Espelette, juste ce qu’il faut de caractère, accompagné de petits légumes croquants, parce que l’amour, comme la cuisine, aime le contraste.

Pour finir en douceur (ou presque)

Pavlova aux fruits rouges, croustillante, fondante, passionnément légère, sublimée par son coulis rouge passion.

Menu à partager à deux… ou à savourer égoïstement

35 € par personne .

Rue Yves Bertrand Burgalat Ibis La Ferme aux Vins Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 46 75

