Menu Saint Valentin Rue Yves Bertrand Burgalat Beaune

Menu Saint Valentin samedi 14 février 2026.
Rue Yves Bertrand Burgalat Ibis La Ferme aux Vins Beaune Côte-d'Or
Tarif : 35 EUR
14 février 2026 19:00:00
21:30:00
2026-02-14
Menu Saint-Valentin Le Coup de Foudre Gourmand
Pour faire battre les cœurs
Foie gras de canard Rougié, chutney de figues noires aux notes suaves, bouquet de salade tout en fraîcheur et son toast encore tiède… comme un premier regard.
Pour faire monter la température
Émincé de volaille nappé d’une crème au piment d’Espelette, juste ce qu’il faut de caractère, accompagné de petits légumes croquants, parce que l’amour, comme la cuisine, aime le contraste.
Pour finir en douceur (ou presque)
Pavlova aux fruits rouges, croustillante, fondante, passionnément légère, sublimée par son coulis rouge passion.
Menu à partager à deux… ou à savourer égoïstement
35 € par personne .
Rue Yves Bertrand Burgalat Ibis La Ferme aux Vins Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 46 75
English : Menu Saint Valentin
