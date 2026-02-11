Menu Saint-Valentin | Chartreuse du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

Menu Saint-Valentin | Chartreuse du Bignac

Chartreuse du Bignac
1883 Route du Bignac
Saint-Nexans
Dordogne

Tarif : 110 – 110 – 110 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Afin de vous permettre de célébrer la Saint-Valentin chez nous, nous vous proposons le menu spécial de la Saint-Valentin le dimanche 15 février, pour le déjeuner et pour le dîner, avec la possibilité de poursuivre la nuit dans notre hôtel.

Le Chef Jean Twari et son équipe vous proposent un menu unique en 5 temps, à savourer en toute intimité.

Carpaccio de Saint-Jacques nacrées, perles de grenade, caviar de Neuvic, vinaigre de gingembre.

Filet de sole rôti sur l’arête, douceur de choux de Bruxelles, émbeurrée de chou vert aux baies de genièvre.

Ris de veau croustillant, carotte confite, orange sanguine, coriandre fraîche, jus de viande infusé au poivre de Timut.

Élixir de l’Amour

Chocolat intense et piment doux, cœur fondant caramel-piment, crème glacée au sésame noir. .

Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80

