Menu Saint Valentin | Château les Merles Chateau les Merles Mouleydier

Chateau les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier Dordogne
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le restaurant du Château les Merles vous propose un menu spécial pour la Saint-Valentin. Offrez-vous une expérience gastronomique unique autour d’un menu raffiné en 3 ou 6 plats.
Les places étant limitées, nous vous invitons à réserver dès à présent.
Menu Saint Valentin
Menu servi uniquement le soir
Carpaccio de rouget, marinade au poivre et à l’huile d’olive, perles de mangue, salade de roquette ***
Nid de salsifis à la truffe, œuf parfait
Cappuccino forestier, chantilly à l’ail et au persil
Filet de bœuf, sauce au foie gras, millefeuille de pommes de terre, topinambours, choux de Bruxelles sautés ***
Petit cœur de Neufchâtel de Normandie, salade de mesclun
Dôme en velours de chocolat blanc et pistache ***
3 plats 49€ ***
6 plats 65 € .
Chateau les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 42 info@lesmerles.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
