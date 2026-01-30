Menu Saint Valentin | Château les Merles Chateau les Merles Mouleydier

Menu Saint Valentin | Château les Merles

Chateau les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier Dordogne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Le restaurant du Château les Merles vous propose un menu spécial pour la Saint-Valentin. Offrez-vous une expérience gastronomique unique autour d’un menu raffiné en 3 ou 6 plats.

Les places étant limitées, nous vous invitons à réserver dès à présent.

Menu Saint Valentin

Menu servi uniquement le soir

Carpaccio de rouget, marinade au poivre et à l’huile d’olive, perles de mangue, salade de roquette ***

Nid de salsifis à la truffe, œuf parfait

Cappuccino forestier, chantilly à l’ail et au persil

Filet de bœuf, sauce au foie gras, millefeuille de pommes de terre, topinambours, choux de Bruxelles sautés ***

Petit cœur de Neufchâtel de Normandie, salade de mesclun

Dôme en velours de chocolat blanc et pistache ***

3 plats 49€ ***

6 plats 65 € .

Chateau les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 42 info@lesmerles.com

