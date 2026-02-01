Menu Saint-Valentin chez Miye Montélimar
Menu Saint-Valentin chez Miye Montélimar samedi 14 février 2026.
Menu Saint-Valentin chez Miye
14, avenue de Rochemaure Montélimar Drôme
Tarif : 49.9 – 49.9 – 49.9 EUR
Date : 2026-02-14
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Une table, les parfums du Liban, un menu imaginé par le chef Mohammad pour être partagé à deux.
Agneau confit, mezze délicats, douceurs à la rose et à la pistache…
Un voyage oriental, le temps d’un dîner.
À emporter sur précommande.
14, avenue de Rochemaure Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 93 18 contact@miyerestaurant.com
English :
One table, the scents of Lebanon, a menu imagined by Chef Mohammad to be shared by two.
Lamb confit, delicate mezze, rose and pistachio sweets?
An oriental journey, just for dinner.
To take away on pre-order.
