Menu Saint-Valentin chez Miye Montélimar

14, avenue de Rochemaure Montélimar Drôme

Tarif : 49.9 – 49.9 – 49.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 21:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Une table, les parfums du Liban, un menu imaginé par le chef Mohammad pour être partagé à deux.

Agneau confit, mezze délicats, douceurs à la rose et à la pistache…

Un voyage oriental, le temps d’un dîner.

À emporter sur précommande.

14, avenue de Rochemaure Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 93 18 contact@miyerestaurant.com

English :

One table, the scents of Lebanon, a menu imagined by Chef Mohammad to be shared by two.

Lamb confit, delicate mezze, rose and pistachio sweets?

An oriental journey, just for dinner.

To take away on pre-order.

