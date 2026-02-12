Menu Saint-Valentin du Brias Tournemire

Menu Saint-Valentin du Brias

Un dîner, des sourires, des étoiles dans les yeux… Venez fêter la Saint-Valentin au Brias !

Grand repas de la saint Valentin au Brias !

Menu

-Gravlax de saumon, sauce à l’aneth.

-Magret de canard fourré au foie gras avec des pommes duchesse et sauce aux cèpes.

-Crème brulée à la framboise avec une coupe de champagne. 34 .

Place de La Gare Tournemire 12250 Aveyron Occitanie +33 6 21 13 20 06 restaurantlebrias@gmail.com

English :

Dinner, smiles, stars in your eyes? Come celebrate Valentine’s Day at Le Brias!

