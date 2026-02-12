Menu Saint-Valentin du Brias Tournemire
Menu Saint-Valentin du Brias Tournemire samedi 14 février 2026.
Menu Saint-Valentin du Brias
Place de La Gare Tournemire Aveyron
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Un dîner, des sourires, des étoiles dans les yeux… Venez fêter la Saint-Valentin au Brias !
Grand repas de la saint Valentin au Brias !
Menu
-Gravlax de saumon, sauce à l’aneth.
-Magret de canard fourré au foie gras avec des pommes duchesse et sauce aux cèpes.
-Crème brulée à la framboise avec une coupe de champagne. 34 .
Place de La Gare Tournemire 12250 Aveyron Occitanie +33 6 21 13 20 06 restaurantlebrias@gmail.com
English :
Dinner, smiles, stars in your eyes? Come celebrate Valentine’s Day at Le Brias!
