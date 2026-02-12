Menu Saint-Valentin du Pont Neuf Saint-Affrique

Menu Saint-Valentin du Pont Neuf

3 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Affrique Aveyron

45

45

Tarif de base plein tarif

prix par personne

Date : Samedi 2026-02-14

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Une ode aux saveurs et à notre cuisine maison, pensée pour être partagée à deux.

Réservez vite votre table à midi ou le soir !

Menu

Mise en bouche

-Foie Gras de canard du Sud-Ouest ? Chutney de figues, cubes de pains d’épices torréfiées et brioche maison

ou

-Carpaccio de noix de St Jacques fraiches de Bretagne au Combava et fruit de la passion.

-Filet de Boeuf d’Aubrac, sauce bordelaise, pressé de pommes de terre aux morilles

Légumes croquants

ou

-Filet de lotte rôtie à l’armoricaine, Risotto au fromage de Rodez

Légumes croquants

Desserts

Mille feuilles aux fruits rouges

ou

Coque de chocolat et mangue 45 .

3 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 33 reservation@hotelpontneuf.fr

English :

An ode to flavours and home cooking, designed to be shared by two.

