Menu Saint-Valentin du Pont Neuf Saint-Affrique

3 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Affrique Aveyron
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Une ode aux saveurs et à notre cuisine maison, pensée pour être partagée à deux.
Réservez vite votre table à midi ou le soir !
Menu
Mise en bouche
-Foie Gras de canard du Sud-Ouest ? Chutney de figues, cubes de pains d’épices torréfiées et brioche maison
ou
-Carpaccio de noix de St Jacques fraiches de Bretagne au Combava et fruit de la passion.
-Filet de Boeuf d’Aubrac, sauce bordelaise, pressé de pommes de terre aux morilles
Légumes croquants
ou
-Filet de lotte rôtie à l’armoricaine, Risotto au fromage de Rodez
Légumes croquants
Desserts
Mille feuilles aux fruits rouges
ou
Coque de chocolat et mangue 45 .
3 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 33 reservation@hotelpontneuf.fr
English :
An ode to flavours and home cooking, designed to be shared by two.
