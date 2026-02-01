Menu Saint Valentin Restaurant La Chênaie Grignan
Menu Saint Valentin Restaurant La Chênaie Grignan samedi 14 février 2026.
Menu Saint Valentin
Restaurant La Chênaie 165 chemin de Bessas Grignan Drôme
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 20:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Venez déguster notre menu de la Saint valentin en amoureux
.
Restaurant La Chênaie 165 chemin de Bessas Grignan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 67 09 contact@labastidedegrignan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy our Valentine’s Day menu for lovers
L’événement Menu Saint Valentin Grignan a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes