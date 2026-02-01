Menu Saint Valentin Restaurant La Chênaie Grignan

Menu Saint Valentin

Restaurant La Chênaie 165 chemin de Bessas Grignan Drôme

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 20:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Venez déguster notre menu de la Saint valentin en amoureux

.

Restaurant La Chênaie 165 chemin de Bessas Grignan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 67 09 contact@labastidedegrignan.com

English :

Enjoy our Valentine’s Day menu for lovers

