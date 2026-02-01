Menu Saint Valentin Guinguette de la Tambourinette Guinguette de la Tambourinette Clamecy
Guinguette de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy Nièvre
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:30:00
2026-02-14 2026-02-15
Menu Saint Valentin à la Guinguette de la Tambourinette nous serons ouvert le samedi 14 février midi et soir et le dimanche midi !
Pensez à réserver en laissant un message sur le répondeur au 03 86 26 91 87 .
Guinguette de la Tambourinette Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 91 87
