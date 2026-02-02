Menu Saint Valentin Restaurant Les Pins Jullouville

Menu Saint Valentin

Restaurant Les Pins 38 Avenue de la Libération Jullouville Manche

Vendredi 2026-02-13

2026-02-15

2026-02-13

Menu de la Saint-Valentin aux Pins.

Pour célébrer l’amour, nous vous avons imaginé un menu spécial Saint-Valentin, disponible

Vendredi 13 au soir.

Samedi 14 février (midi & soir).

Dimanche 15 février (midi & soir).

Informations importantes

Vendredi 13 au soir, samedi 14 midi et dimanche 15 le menu Saint-Valentin est proposé en plus de notre carte habituelle.

Samedi 14 février au soir uniquement le menu Saint-Valentin, sur réservation.

À noter ce week-end coïncide avec le Carnaval de Granville, un événement très attendu qui attire beaucoup de monde dans la région.

Anticipez vos réservations pour être sûrs d’avoir une table !

Réservations conseillées, fortement recommandées pour le samedi soir.

02.33.61.81.63 ou via le bouton réserver.

Nous avons hâte de vous accueillir pour célébrer l’amour. .

