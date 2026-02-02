Menu Saint Valentin Restaurant Les Pins Jullouville
Menu Saint Valentin Restaurant Les Pins Jullouville vendredi 13 février 2026.
Menu Saint Valentin
Restaurant Les Pins 38 Avenue de la Libération Jullouville Manche
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13
fin : 2026-02-15
2026-02-13
Menu de la Saint-Valentin aux Pins.
Pour célébrer l’amour, nous vous avons imaginé un menu spécial Saint-Valentin, disponible
Vendredi 13 au soir.
Samedi 14 février (midi & soir).
Dimanche 15 février (midi & soir).
Informations importantes
Vendredi 13 au soir, samedi 14 midi et dimanche 15 le menu Saint-Valentin est proposé en plus de notre carte habituelle.
Samedi 14 février au soir uniquement le menu Saint-Valentin, sur réservation.
À noter ce week-end coïncide avec le Carnaval de Granville, un événement très attendu qui attire beaucoup de monde dans la région.
Anticipez vos réservations pour être sûrs d’avoir une table !
Réservations conseillées, fortement recommandées pour le samedi soir.
02.33.61.81.63 ou via le bouton réserver.
Nous avons hâte de vous accueillir pour célébrer l’amour. .
Restaurant Les Pins 38 Avenue de la Libération Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 61 81 63
English : Menu Saint Valentin
