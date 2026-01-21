Menu Saint-Valentin La Cuillère en bois Redon

Menu Saint-Valentin La Cuillère en bois

Entrées

Foie gras cuit au torchon maison, toast

ou

Saumon fumée maison, crème ciboulette, toast

Plats

Filet de bar au beurre blanc maison

ou

Souris d’agneau, façon du chef

Dessert

Tarte aux pommes et sa glace vanille

ou

Nougat glacé et son coulis de fruits rouges .

