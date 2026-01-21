Menu Saint-Valentin La Cuillère en bois Redon
Menu Saint-Valentin La Cuillère en bois Redon samedi 14 février 2026.
Menu Saint-Valentin La Cuillère en bois
33 RUE DES DOUVES Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 12:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Entrées
Foie gras cuit au torchon maison, toast
ou
Saumon fumée maison, crème ciboulette, toast
Plats
Filet de bar au beurre blanc maison
ou
Souris d’agneau, façon du chef
Dessert
Tarte aux pommes et sa glace vanille
ou
Nougat glacé et son coulis de fruits rouges .
33 RUE DES DOUVES Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 37 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Menu Saint-Valentin La Cuillère en bois Redon a été mis à jour le 2026-01-21 par OT PAYS DE REDON