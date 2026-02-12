Menu Saint-Valentin | Le Batelier Le Batelier Prigonrieux
Le Batelier 18 Rue de la Résistance Prigonrieux Dordogne
Le Restaurant le Batelier vous propose un menu spécial Saint Valentin le samedi midi et soir et le dimanche midi.
Au menu
Entrée
Salade gourmande terre et mer
Gourmandise aux deux saumons
Foie Gras et magret séché
Plat
Blanquette de lotte et sandre aux petits légumes
ou
Pavé de boeuf, sauce au poivre
Dessert
Baba au rhum
ou Omelette Norvégienne
ou Croustillant chocolat .
