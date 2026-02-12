Menu Saint-Valentin | Le Batelier Le Batelier Prigonrieux

Menu Saint-Valentin | Le Batelier

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Le Restaurant le Batelier vous propose un menu spécial Saint Valentin le samedi midi et soir et le dimanche midi.

Au menu

Entrée

Salade gourmande terre et mer

Gourmandise aux deux saumons

Foie Gras et magret séché

Plat

Blanquette de lotte et sandre aux petits légumes

ou

Pavé de boeuf, sauce au poivre

Dessert

Baba au rhum

ou Omelette Norvégienne

ou Croustillant chocolat .

Le Batelier 18 Rue de la Résistance Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 76 32

