Menu Saint-Valentin | Le Batelier Le Batelier Prigonrieux samedi 14 février 2026.

Le Batelier
18 Rue de la Résistance
Prigonrieux
Dordogne

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Le Restaurant le Batelier vous propose un menu spécial Saint Valentin le samedi midi et soir et le dimanche midi.

Au menu

Entrée
Salade gourmande terre et mer
Gourmandise aux deux saumons
Foie Gras et magret séché

Plat
Blanquette de lotte et sandre aux petits légumes
ou
Pavé de boeuf, sauce au poivre

Dessert
Baba au rhum
ou Omelette Norvégienne
ou Croustillant chocolat   .

+33 5 53 57 76 32 

