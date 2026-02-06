Menu Saint Valentin | Le Bellevue Le Bellevue Bergerac

Menu Saint Valentin | Le Bellevue

Le Bellevue 12 Quai Salvette Bergerac Dordogne

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le Restaurant le Bellevue vous propose un menu spécial Saint Valentin

COCKTAIL

Vodka, pomme d’ amour, purée de framboise, citron, jus de pomme

AMUSE-BOUCHE

Moules gratinées, tendres et charnues

ENTRÉES

Asperges blanches fondantes, œuf parfait frémissant, sabayon léger

au vin blanc de Bergerac (longues, tendres, terriblement suggestives)

OU

Poireaux confits et caramélisés, vinaigrette tiède à l’huile de

noix, copeaux de tomme du Périgord (ça glisse tout seul…)

PLATS

La raie, nette et pochée au beurre noisette, asperges vertes dressées

fièrement, câpres & citron confit (ondoyante, charnelle, frisson garanti)

OU

Cuissot d’agneau rôti, jus réduit aux herbes, carottes longues glacées,

purée de pommes de terre (puissant, rassurant, terriblement viril)

DESSERTS

Ganache chocolat noir, cœur coulant, framboises acidulées

OU

Pavlova légère, crème vanille, fruits rouges passion .

Le Bellevue 12 Quai Salvette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 86 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu Saint Valentin | Le Bellevue

L’événement Menu Saint Valentin | Le Bellevue Bergerac a été mis à jour le 2026-02-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides