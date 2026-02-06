Menu Saint Valentin | Le Bellevue Le Bellevue Bergerac
Menu Saint Valentin | Le Bellevue Le Bellevue Bergerac samedi 14 février 2026.
Menu Saint Valentin | Le Bellevue
Le Bellevue 12 Quai Salvette Bergerac Dordogne
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le Restaurant le Bellevue vous propose un menu spécial Saint Valentin
COCKTAIL
Vodka, pomme d’ amour, purée de framboise, citron, jus de pomme
AMUSE-BOUCHE
Moules gratinées, tendres et charnues
ENTRÉES
Asperges blanches fondantes, œuf parfait frémissant, sabayon léger
au vin blanc de Bergerac (longues, tendres, terriblement suggestives)
OU
Poireaux confits et caramélisés, vinaigrette tiède à l’huile de
noix, copeaux de tomme du Périgord (ça glisse tout seul…)
PLATS
La raie, nette et pochée au beurre noisette, asperges vertes dressées
fièrement, câpres & citron confit (ondoyante, charnelle, frisson garanti)
OU
Cuissot d’agneau rôti, jus réduit aux herbes, carottes longues glacées,
purée de pommes de terre (puissant, rassurant, terriblement viril)
DESSERTS
Ganache chocolat noir, cœur coulant, framboises acidulées
OU
Pavlova légère, crème vanille, fruits rouges passion .
Le Bellevue 12 Quai Salvette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 86 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu Saint Valentin | Le Bellevue
L’événement Menu Saint Valentin | Le Bellevue Bergerac a été mis à jour le 2026-02-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides