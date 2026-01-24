Menu Saint Valentin | Le Pressoir Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon

Menu Saint Valentin | Le Pressoir

Le Pressoir 20 Rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne

Tarif : 64 – 64 – 64 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Le restaurant le Pressoir vous propose un menu spécial pour fêter la Saint Valentin.

Au menu

Coupe de Champagne Brut Rosé accompagnée de ses Canapés

Tartare de Langoustines à la chair de Crabe

Cannelloni de Homard et Saint Jacques

Granité au Ratafia de Champagne

Suprême de Pintade farcie aux Morilles

Le Saint Valentin Passion Ananas à déguster à deux

Menu unique proposé le Samedi 14 Février midi et soir.

Menu possible sur réservation le dimanche 15 Février à midi .

Le Pressoir 20 Rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 56 78

