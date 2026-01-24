Menu Saint Valentin | Le Pressoir Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon
Le Pressoir
20 Rue de Montpon
Saint-Méard-de-Gurçon
Dordogne
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
2026-02-14
Le restaurant le Pressoir vous propose un menu spécial pour fêter la Saint Valentin.
Au menu
Coupe de Champagne Brut Rosé accompagnée de ses Canapés
Tartare de Langoustines à la chair de Crabe
Cannelloni de Homard et Saint Jacques
Granité au Ratafia de Champagne
Suprême de Pintade farcie aux Morilles
Le Saint Valentin Passion Ananas à déguster à deux
Menu unique proposé le Samedi 14 Février midi et soir.
Menu possible sur réservation le dimanche 15 Février à midi .
+33 5 53 80 56 78
