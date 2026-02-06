Menu Saint Valentin | Le Riche Le Riche Bergerac

Menu Saint Valentin | Le Riche

Menu Saint Valentin | Le Riche Le Riche Bergerac samedi 14 février 2026.

Menu Saint Valentin | Le Riche

Le Riche 5 Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Le Riche vous propose un menu spécial Saint Valentin

Cocktail
Vodka, miel, citron, liqueur de framboise, prosecco

Amuse-Bouche
Tartelette fine de rillettes de canard tiédies, compotée d’échalotes au vin rouge, nuage de parmesan

Entrées
Carottes rôties au miel et épices douces, yaourt grec citronné, graines
torréfiées
OU
Velouté de poireaux ultra-lisse huile de truffe du Périgord, croûtons croustillants

Plats
Raie poêlée, beurre blanc coquin poireaux crayons & asperges, pommes vapeur nacrées
OU
Cuissot confit longuement, jus corsé, asperges blanches & carottes entières, écrasé de pommes de terre au beurre

Desserts
Sphère chocolat, cœur passion, coulis chaud
OU
Tiramisu voluptueux, cacao amer et caresse de vanille   .

Le Riche 5 Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 85 00 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu Saint Valentin | Le Riche

L’événement Menu Saint Valentin | Le Riche Bergerac a été mis à jour le 2026-02-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides