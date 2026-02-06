Menu Saint Valentin | Le Riche Le Riche Bergerac
Menu Saint Valentin | Le Riche
Le Riche 5 Place Gambetta Bergerac Dordogne
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Le Riche vous propose un menu spécial Saint Valentin
Cocktail
Vodka, miel, citron, liqueur de framboise, prosecco
Amuse-Bouche
Tartelette fine de rillettes de canard tiédies, compotée d’échalotes au vin rouge, nuage de parmesan
Entrées
Carottes rôties au miel et épices douces, yaourt grec citronné, graines
torréfiées
OU
Velouté de poireaux ultra-lisse huile de truffe du Périgord, croûtons croustillants
Plats
Raie poêlée, beurre blanc coquin poireaux crayons & asperges, pommes vapeur nacrées
OU
Cuissot confit longuement, jus corsé, asperges blanches & carottes entières, écrasé de pommes de terre au beurre
Desserts
Sphère chocolat, cœur passion, coulis chaud
OU
Tiramisu voluptueux, cacao amer et caresse de vanille .
Le Riche 5 Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 85 00 85
