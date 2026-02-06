Menu Saint Valentin | Le Riche Le Riche Bergerac

Menu Saint Valentin | Le Riche

Le Riche 5 Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le Riche vous propose un menu spécial Saint Valentin

Cocktail

Vodka, miel, citron, liqueur de framboise, prosecco

Amuse-Bouche

Tartelette fine de rillettes de canard tiédies, compotée d’échalotes au vin rouge, nuage de parmesan

Entrées

Carottes rôties au miel et épices douces, yaourt grec citronné, graines

torréfiées

OU

Velouté de poireaux ultra-lisse huile de truffe du Périgord, croûtons croustillants

Plats

Raie poêlée, beurre blanc coquin poireaux crayons & asperges, pommes vapeur nacrées

OU

Cuissot confit longuement, jus corsé, asperges blanches & carottes entières, écrasé de pommes de terre au beurre

Desserts

Sphère chocolat, cœur passion, coulis chaud

OU

Tiramisu voluptueux, cacao amer et caresse de vanille .

Le Riche 5 Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 85 00 85

