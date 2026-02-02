Menu Saint Valentin | Le Saint-Jacques Le Saint Jacques Bergerac
Le Saint Jacques 30 Rue Saint-James Bergerac Dordogne
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Le restaurant le Saint Jacques vous propose un menu spécial Saint Valentin
Coeur d’œuf fermier, crème au foie gras et topinambour
Ou
Tempura de légumes, duo de sauce
Comme une lasagne marine au céleri et béchamel corail
ou
Rôti de boeuf bio du Périgord sur son coeur en pomme de terre au fromages
Assiette de fromages à deux (en option +9€)
Le Gourmentin (brownie chocolat noir mentholé, cassis et cacahuètes, crème parfumée à la banane)
ou
L’Oréo Périgourdin
(craquant à la noix, entremet glacé au fromage blanc, coulis hibiscus et grenade) .
Le Saint Jacques 30 Rue Saint-James Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 38 08
