Menu Saint Valentin | Le Saint-Jacques Le Saint Jacques Bergerac

Le Saint Jacques 30 Rue Saint-James Bergerac Dordogne

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le restaurant le Saint Jacques vous propose un menu spécial Saint Valentin

Coeur d’œuf fermier, crème au foie gras et topinambour

Ou

Tempura de légumes, duo de sauce

Comme une lasagne marine au céleri et béchamel corail

ou

Rôti de boeuf bio du Périgord sur son coeur en pomme de terre au fromages

Assiette de fromages à deux (en option +9€)

Le Gourmentin (brownie chocolat noir mentholé, cassis et cacahuètes, crème parfumée à la banane)

ou

L’Oréo Périgourdin

(craquant à la noix, entremet glacé au fromage blanc, coulis hibiscus et grenade) .

Le Saint Jacques 30 Rue Saint-James Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 38 08

