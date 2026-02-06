Menu Saint-Valentin L’envie Gourmand Le bourg Salles-Lavalette

Menu Saint-Valentin L’envie Gourmand

Le bourg L’Envie Gourmande Salles-Lavalette Charente

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

hors boisson

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Saint-Valentin à L’envie Gourmande une parenthèse gourmande et 100 % fait maison dans une ambiance cosy. Service midi et soir.

Le bourg L’Envie Gourmande Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 35 47 43 lenviegourmande16@gmail.com

English :

Valentine’s Day at L’envie Gourmande: a gourmet break with 100% homemade food in a cozy atmosphere. Lunch and dinner service.

