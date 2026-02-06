Menu Saint-Valentin L’envie Gourmand Le bourg Salles-Lavalette
Menu Saint-Valentin L'envie Gourmand Le bourg Salles-Lavalette samedi 14 février 2026.
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
hors boisson
Saint-Valentin à L’envie Gourmande une parenthèse gourmande et 100 % fait maison dans une ambiance cosy. Service midi et soir.
Le bourg L’Envie Gourmande Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 35 47 43 lenviegourmande16@gmail.com
English :
Valentine’s Day at L’envie Gourmande: a gourmet break with 100% homemade food in a cozy atmosphere. Lunch and dinner service.
