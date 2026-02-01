Menu Saint-Valentin LEXPERIENCE L’Expérience Reims Reims

Menu Saint-Valentin LEXPERIENCE

L’Expérience Reims 83 Place Drouet d’Erlon Reims Marne

Tarif : 59 – 59 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Célébrez l’amour à L’Expérience Reims.

LEXPERIENCE célèbre l’amour avec un menu raffiné imaginé par notre Chef.

Laissez-vous séduire par un voyage gourmand spécialement conçu pour la Saint-Valentin.

Entre saveurs raffinées et ambiance intimiste, chaque plat est une invitation à partager un moment inoubliable à deux.

Une expérience gourmande à partager à deux, dans une ambiance élégante et chaleureuse.

Menu proposé uniquement le soir.

Carte habituelle également disponible

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé A consommer avec modération

*

Réservez votre table et faites de cette soirée un souvenir délicieux. .

L’Expérience Reims 83 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est

English : Menu Saint-Valentin LEXPERIENCE

