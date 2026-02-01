Menu Saint-Valentin LEXPERIENCE L’Expérience Reims Reims
L’Expérience Reims 83 Place Drouet d’Erlon Reims Marne
Tarif : 59 – 59 – EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Célébrez l’amour à L’Expérience Reims.
LEXPERIENCE célèbre l’amour avec un menu raffiné imaginé par notre Chef.
Laissez-vous séduire par un voyage gourmand spécialement conçu pour la Saint-Valentin.
Entre saveurs raffinées et ambiance intimiste, chaque plat est une invitation à partager un moment inoubliable à deux.
Une expérience gourmande à partager à deux, dans une ambiance élégante et chaleureuse.
Menu proposé uniquement le soir.
Carte habituelle également disponible
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé A consommer avec modération
Réservez votre table et faites de cette soirée un souvenir délicieux. .
L’Expérience Reims 83 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est
