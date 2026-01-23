Menu Saint Valentin Casino JOA Lons-le-Saunier
Menu Saint Valentin Casino JOA Lons-le-Saunier samedi 14 février 2026.
Menu Saint Valentin
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 59 – 59 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Pour la St-Valentin, laissez parler les émotions autour d’un menu d’exception, imaginé pour les amoureux et les épicuriens.
Mise en bouche
Cappuccino de courge & Gougères au comté
Entrées
Foie gras de canard mi-cuit, chutney mangue, gel passion, pickles de chou rouge
OU
Carpaccio de Saint-Jacques aux fruits de la passion, vinaigrette agrumes, éclats de noisettes grillées
Plats
Quasi de veau cuit basse température, morilles et champignons des bois, céleri et marrons au jus
OU
Dos de cabillaud rôti au four, beurre blanc à la citronnelle et gingembre, légumes racines
Fromages (+5 €)
Faisselle, crème, coulis ou ail et fines herbes
OU
Assiette de fromages du Jura
Desserts
Panna cotta vanille tonka, fruits rouges et crumble
OU
Tartelette pamplemousse, sorbet orange sanguine, tuile opaline
Des saveurs raffinées, une ambiance élégante et un moment à savourer à deux…
Parce que l’amour se célèbre aussi à table.
Réservez votre menu dès maintenant via notre site .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu Saint Valentin
L’événement Menu Saint Valentin Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION