Menu Saint Valentin Casino JOA Lons-le-Saunier

Menu Saint Valentin

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 59 – 59 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour la St-Valentin, laissez parler les émotions autour d’un menu d’exception, imaginé pour les amoureux et les épicuriens.

Mise en bouche

Cappuccino de courge & Gougères au comté

Entrées

Foie gras de canard mi-cuit, chutney mangue, gel passion, pickles de chou rouge

OU

Carpaccio de Saint-Jacques aux fruits de la passion, vinaigrette agrumes, éclats de noisettes grillées

Plats

Quasi de veau cuit basse température, morilles et champignons des bois, céleri et marrons au jus

OU

Dos de cabillaud rôti au four, beurre blanc à la citronnelle et gingembre, légumes racines

Fromages (+5 €)

Faisselle, crème, coulis ou ail et fines herbes

OU

Assiette de fromages du Jura

Desserts

Panna cotta vanille tonka, fruits rouges et crumble

OU

Tartelette pamplemousse, sorbet orange sanguine, tuile opaline

Des saveurs raffinées, une ambiance élégante et un moment à savourer à deux…

Parce que l’amour se célèbre aussi à table.

Réservez votre menu dès maintenant via notre site .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu Saint Valentin

L’événement Menu Saint Valentin Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION