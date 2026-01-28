Menu Saint-Valentin Lyons-la-Forêt
Menu Saint-Valentin Lyons-la-Forêt samedi 14 février 2026.
Menu Saint-Valentin
Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00
Date(s) :
2026-02-14
La Licorne Royale Saint-Valentin 14 février 2026
Laissez-vous séduire par un menu surprise à l’aveugle, un voyage gustatif aux saveurs de l’amour.
Un moment de dégustation complice, à partager à deux.
Osez l’inattendu. Goûtez à l’émotion étoilée.
96 euros .
Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 48 24 24
English : Menu Saint-Valentin
