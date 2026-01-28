Menu Saint-Valentin Lyons-la-Forêt

Menu Saint-Valentin

La Licorne Royale Saint-Valentin 14 février 2026

Laissez-vous séduire par un menu surprise à l’aveugle, un voyage gustatif aux saveurs de l’amour.

Un moment de dégustation complice, à partager à deux.

Osez l’inattendu. Goûtez à l’émotion étoilée.

96 euros .

