Menu Saint-Valentin Ménesqueville samedi 14 février 2026.
Menu Saint-Valentin
1 Rue du Général de Gaulle Ménesqueville Eure
Tarif : – –
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 20:00:00
Menu Saint-Valentin 59 euros
Amuses bouches
Nougat de foie gras de canard, chutney oignon rouge-framboise
ou
Crumble de patate douce aux coquilles Saint-Jacques écume à la vanille
Suprême de Pintade rôti, mousseline de panais, fricassée de champignons aux châtaignes
ou
Filet de bar snacké, risotto crémeux au saumon fumé maison bouillon au combawa
Assiette de fromages affinés (sup p6 euros)
Coeur chocolat framboise , sorbet citron vert basilic
ou
Retour des îles exotiques, sorbet mangue .
1 Rue du Général de Gaulle Ménesqueville 27850 Eure Normandie +33 2 32 49 06 21
English : Menu Saint-Valentin
