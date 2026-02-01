Menu Saint-Valentin Ménesqueville

Menu Saint-Valentin

1 Rue du Général de Gaulle Ménesqueville Eure

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 20:00:00

2026-02-14

Menu Saint-Valentin 59 euros

Amuses bouches

Nougat de foie gras de canard, chutney oignon rouge-framboise

ou

Crumble de patate douce aux coquilles Saint-Jacques écume à la vanille

Suprême de Pintade rôti, mousseline de panais, fricassée de champignons aux châtaignes

ou

Filet de bar snacké, risotto crémeux au saumon fumé maison bouillon au combawa

Assiette de fromages affinés (sup p6 euros)

Coeur chocolat framboise , sorbet citron vert basilic

ou

Retour des îles exotiques, sorbet mangue .

1 Rue du Général de Gaulle Ménesqueville 27850 Eure Normandie +33 2 32 49 06 21

