Menu Saint Valentin | Quai Salvette Quai Salvette Bergerac

Quai Salvette 14 Quai Salvette Bergerac Dordogne

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le Quai Salvette vous propose un menu spécial pour la Saint Valentin.

Mise en bouche

Crémeux de topinambour au cappuccino de piment d’Espelette

Entrées

Raviole de canard & foie gras à la truffe

ou

Carpaccio de Saint-Jacques, mangue-passion, émulsion de yuzu

Plats

Filet de bœuf charolais, purée fine de panais et jus aux morilles

ou

Dos de bar rôti, légumes de saison en confidence, beurre blanc

Dessert

Tarte fine aux pommes croustillante, glace vanille de Madagascar

ou

Cœur fondant au chocolat, fruits rouges .

Quai Salvette 14 Quai Salvette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 30 36 14quaisalvette@gmail.com

