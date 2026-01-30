Menu Saint Valentin | Quai Salvette Quai Salvette Bergerac
Menu Saint Valentin | Quai Salvette
Quai Salvette 14 Quai Salvette Bergerac Dordogne
Tarif : 49 EUR
Le Quai Salvette vous propose un menu spécial pour la Saint Valentin.
Mise en bouche
Crémeux de topinambour au cappuccino de piment d’Espelette
Entrées
Raviole de canard & foie gras à la truffe
ou
Carpaccio de Saint-Jacques, mangue-passion, émulsion de yuzu
Plats
Filet de bœuf charolais, purée fine de panais et jus aux morilles
ou
Dos de bar rôti, légumes de saison en confidence, beurre blanc
Dessert
Tarte fine aux pommes croustillante, glace vanille de Madagascar
ou
Cœur fondant au chocolat, fruits rouges .
Date: 2026-02-14
Quai Salvette
14 Quai Salvette
Bergerac 24100
Dordogne
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 53 73 30 36
14quaisalvette@gmail.com
