Menu Saint-Valentin Rambault, La Cave, Le Restaurant Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre
Menu Saint-Valentin Rambault, La Cave, Le Restaurant Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre vendredi 13 février 2026.
Menu Saint-Valentin Rambault, La Cave, Le Restaurant
Saint-Pierre-Montlimart 2 F Avenue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 29 – 29 – 36 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Célébrez l’amour avec un repas raffiné au restaurant Cave Rambault à Saint-Pierre-Montlimart.
Menu entrée + plat + dessert sur place
Tarif sur place = 36€ par personne
Tarif à emporter = 29€ par personne
Réservation par téléphone au 02 41 49 09 98. .
Saint-Pierre-Montlimart 2 F Avenue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 09 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Menu Saint-Valentin Rambault, La Cave, Le Restaurant Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-02-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges