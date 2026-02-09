Menu Saint-Valentin Rambault, La Cave, Le Restaurant Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre

Menu Saint-Valentin Rambault, La Cave, Le Restaurant

Saint-Pierre-Montlimart 2 F Avenue de l’Evre Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – 36 EUR

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Célébrez l’amour avec un repas raffiné au restaurant Cave Rambault à Saint-Pierre-Montlimart.

Menu entrée + plat + dessert sur place

Tarif sur place = 36€ par personne

Tarif à emporter = 29€ par personne

Réservation par téléphone au 02 41 49 09 98. .

