Menu Saint Valentin | Restaurant La Libertie La Libertie Campsegret

Menu Saint Valentin | Restaurant La Libertie

Menu Saint Valentin | Restaurant La Libertie La Libertie Campsegret samedi 14 février 2026.

Menu Saint Valentin | Restaurant La Libertie

La Libertie 2090 Route des deux Meuniers Campsegret Dordogne

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

La Libertie vous propose un menu spécial Saint-Valentin

AMUSES BOUCHES

NID DORÉ CROUSTILLANT ACCOMPAGNÉ DE HOMARD EN DIFFÉRENTES

TEXTURES & D’UNE SALADE DE JEUNES POUSSES

NOIX DE SAINT JACQUES SNACKÉES, BEURRE NOISETTE

& ÉCUME DE POMMES DE TERRE

TOURNEDOS “BLONDE D’AQUITAINE”, FOIE GRAS POÊLÉ, TRUFFE

& SAUCE VIN ROUGE

PLATEAU DE FROMAGES AFFINÉS, TROIS FROMAGE
AU CHOIX & “FRÖKNÄCKE” FAIT MAISON

VACHERIN GLACÉ AU CITRON, VANILLE, FRAMBOISES
& PÉTALES DE ROSE CRISTALLISÉES

MIGNARDISES
75€/P HORS BOISSONS   .

La Libertie 2090 Route des deux Meuniers Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 66 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu Saint Valentin | Restaurant La Libertie

L’événement Menu Saint Valentin | Restaurant La Libertie Campsegret a été mis à jour le 2026-02-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides