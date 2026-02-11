Menu Saint Valentin | Restaurant La Libertie La Libertie Campsegret
La Libertie 2090 Route des deux Meuniers Campsegret Dordogne
Tarif : 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
La Libertie vous propose un menu spécial Saint-Valentin
AMUSES BOUCHES
NID DORÉ CROUSTILLANT ACCOMPAGNÉ DE HOMARD EN DIFFÉRENTES
TEXTURES & D’UNE SALADE DE JEUNES POUSSES
NOIX DE SAINT JACQUES SNACKÉES, BEURRE NOISETTE
& ÉCUME DE POMMES DE TERRE
TOURNEDOS “BLONDE D’AQUITAINE”, FOIE GRAS POÊLÉ, TRUFFE
& SAUCE VIN ROUGE
PLATEAU DE FROMAGES AFFINÉS, TROIS FROMAGE
AU CHOIX & “FRÖKNÄCKE” FAIT MAISON
VACHERIN GLACÉ AU CITRON, VANILLE, FRAMBOISES
& PÉTALES DE ROSE CRISTALLISÉES
MIGNARDISES
75€/P HORS BOISSONS .
La Libertie 2090 Route des deux Meuniers Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 66 45
