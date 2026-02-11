Menu Saint-Valentin Restaurant L’Instant Gourmand Restaurant L’Instant Gourmand Saint-Maurice-les-Brousses
samedi 14 février 2026.
Restaurant L'Instant Gourmand La Plaine Saint-Maurice-les-Brousses Haute-Vienne
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-14
Les samedi 14 et dimanche 15 février, partagez un menu spécial Saint-Valentin avec votre moitié
Entrées Gravlax de saumon à la betterave et tuile aux céréales, ou crumble de paleron braisé au vieux Cahors, châtaignes, noisettes et féta.
Plats Pavé de sandre à la crème de safran, ou tournedos de bœuf aux shiitakés de Gaudeix en persillade.
Desserts Bavarois à la pomme sur sablé breton, ou dacquoise aux litchis et mousse à la rose. .
Restaurant L’Instant Gourmand La Plaine Saint-Maurice-les-Brousses 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 29 38
