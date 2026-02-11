Menu Saint-Valentin Restaurant L’Instant Gourmand Restaurant L’Instant Gourmand Saint-Maurice-les-Brousses

Menu Saint-Valentin Restaurant L’Instant Gourmand

Restaurant L’Instant Gourmand La Plaine Saint-Maurice-les-Brousses Haute-Vienne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Les samedi 14 et dimanche 15 février, partagez un menu spécial Saint-Valentin avec votre moitié

Entrées Gravlax de saumon à la betterave et tuile aux céréales, ou crumble de paleron braisé au vieux Cahors, châtaignes, noisettes et féta.

Plats Pavé de sandre à la crème de safran, ou tournedos de bœuf aux shiitakés de Gaudeix en persillade.

Desserts Bavarois à la pomme sur sablé breton, ou dacquoise aux litchis et mousse à la rose. .

+33 5 55 36 29 38

English : Menu Saint-Valentin Restaurant L’Instant Gourmand

L’événement Menu Saint-Valentin Restaurant L’Instant Gourmand Saint-Maurice-les-Brousses a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus