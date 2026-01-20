Menu Saint-Valentin | Restaurant Walnut Bistro le midi Eymet
Menu Saint-Valentin | Restaurant Walnut Bistro le midi
41 boulevard national Eymet Dordogne
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Menu Spécial de la Saint-Valentin
Célébrez l’amour avec nos offres exclusives pour la Saint-Valentin !
Offrez-vous une expérience gastronomique romantique en cinq plats.
Rejoignez-nous pour une journée délicieuse remplie de cuisine exquise, d’une ambiance chaleureuse, et de la compagnie de votre bien-aimé(e).
Réservez votre table dès maintenant pour rendre cette Saint-Valentin vraiment inoubliable !
Découvrez le menu proposé en cliquant sur les boutons Plus d’informations .
Visitez notre site web pour réserver votre place ! .
41 boulevard national Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 03 68
English : Menu Saint-Valentin | Restaurant Walnut Bistro le midi
