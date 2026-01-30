Menu Saint-Valentin Le Cadet de Gascogne Saint-Justin
Le Cadet de Gascogne 6 allées Gaston Phoebus Saint-Justin Landes
Tarif : 54 – 54 – EUR
Venez fêter la Saint-Valentin au Cadet de Gascogne.
Au menu Raviole de butternut, tartare de crabe, émulsion lactée légère | Dos de cabillaud croûte de noisettes et citron , panais à la vanille, beurre blanc au champagne | Framboise en douceur , biscuit imbibé et nuage de crème anglaise | Mignardise.
Bonne soirée à tous les amoureux. .
Le Cadet de Gascogne 6 allées Gaston Phoebus Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 84 59
English : Menu Saint-Valentin
Come celebrate Valentine’s Day at Cadet de Gascogne.
On the menu: Butternut ravioli, crab tartar, light milky emulsion | Cod fillet with hazelnut and lemon crust, vanilla parsnips, beurre blanc with champagne | Framboise en douceur , soaked cookie and cloud of custard
L’événement Menu Saint-Valentin Saint-Justin a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Landes d’Armagnac