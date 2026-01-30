Menu Saint-Valentin Le Cadet de Gascogne Saint-Justin

Menu Saint-Valentin

Tarif : 54 – 54 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez fêter la Saint-Valentin au Cadet de Gascogne.

Au menu Raviole de butternut, tartare de crabe, émulsion lactée légère | Dos de cabillaud croûte de noisettes et citron , panais à la vanille, beurre blanc au champagne | Framboise en douceur , biscuit imbibé et nuage de crème anglaise | Mignardise.

Bonne soirée à tous les amoureux. .

Le Cadet de Gascogne 6 allées Gaston Phoebus Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 84 59

English : Menu Saint-Valentin

Come celebrate Valentine’s Day at Cadet de Gascogne.

On the menu: Butternut ravioli, crab tartar, light milky emulsion | Cod fillet with hazelnut and lemon crust, vanilla parsnips, beurre blanc with champagne | Framboise en douceur , soaked cookie and cloud of custard

