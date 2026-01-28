Menu Saint-Valentin Les Allées Saint-Justin

Menu Saint-Valentin

Les Allées 17 allées Gaston Phoebus Saint-Justin Landes

Tarif : 78 – 78 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez fêter la Saint-Valentin aux Allées avec un menu exclusif pour cette soirée.

Venez fêter la Saint-Valentin aux Allées avec un menu exclusif pour cette soirée.

Au menu: Feuilletés | Huître Guillardeau Joséphine, leche de tigre | Noix de St Jacques, gras de jambon de Bayonne, lard di hazketa | Foie gras poêlé, focaccia juste saisie, anchois-oignons, citron | Château de veau, millefeuilles de pommes de terre aux morilles, sauce morilles | Citron, algues et lait ribot| Noisettes Noun en croustillant, praliné, biscuit, mousse, crémeux.

Bonne soirée à tous les amoureux. .

Les Allées 17 allées Gaston Phoebus Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 18 49 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu Saint-Valentin

Come celebrate Valentine’s Day at Les Allées with an exclusive menu for the evening.

L’événement Menu Saint-Valentin Saint-Justin a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Landes d’Armagnac