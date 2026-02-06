Menu Saint-Valentin | Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde
Menu Saint-Valentin | Vignoble des Verdots
Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Venez passer un agréable moment au Vignoble des Verdots avec le menu spécial Saint Valentin.
Mise en bouche
Entrées
Marbré de foie gras au vin des Verdots, condiment au pain d’épices
Truite confite, chou-fleur, condiment soja et caviar
Plat
Volaille fermière roulée à la truffe, risotto truffé, sauce Flaugeac
Pré-dessert
Dessert
Cœur framboise
Sur réservation .
Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 89 01 restaurant@maisonwessman-wines.com
