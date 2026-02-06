Menu Saint-Valentin | Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde

Menu Saint-Valentin | Vignoble des Verdots

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Venez passer un agréable moment au Vignoble des Verdots avec le menu spécial Saint Valentin.

Mise en bouche

Entrées

Marbré de foie gras au vin des Verdots, condiment au pain d’épices

Truite confite, chou-fleur, condiment soja et caviar

Plat

Volaille fermière roulée à la truffe, risotto truffé, sauce Flaugeac

Pré-dessert

Dessert

Cœur framboise

Sur réservation .

Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 89 01 restaurant@maisonwessman-wines.com

