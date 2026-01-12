Menu Saint-Vincent au restaurant le Bellevue Hameau de Bellevue Champillon

Menu Saint-Vincent au restaurant le Bellevue

Hameau de Bellevue 9 Rue de la République Champillon Marne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Le jeudi 22 janvier, rendez-vous au Bellevue pour une journée placée sous le signe du partage et de la convivialité.Tout public

Le jeudi 22 janvier, rendez-vous au Bellevue pour une journée placée sous le signe du partage et de la convivialité.

Menu servi pour le déjeuner et le dîner.

Pour le déjeuner comme pour le dîner, le Chef Christophe Raoux a imaginé un menu spécial, inspiré des grands classiques de la cuisine française, célébrant l’art de vivre et le plaisir d’être ensemble.

Pour accompagner ce repas, apportez vos plus beaux flacons pour lesquels nous serons ravis d’offrir le droit de bouchon.*

Macédoine de légumes

Œuf mayonnaise

Terrine de gibier

Planche de charcuteries

Salade de pommes de terre & hareng

Salade de pieds de veau à la lyonnaise

Salade de museau

—

Coq au vin

Brandade de morue

—

Œufs à la neige

Mousse au chocolat

Tarte aux pommes

—

Menu au tarif de 65€ par personne

*à hauteur d’une bouteille de 75cl pour deux personnes .

+33 3 26 52 14 05

English : Menu Saint-Vincent au restaurant le Bellevue

On Thursday January 22, join us at the Bellevue for a day of sharing and conviviality.

