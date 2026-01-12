Menu Saint-Vincent au restaurant le Bellevue Hameau de Bellevue Champillon
Menu Saint-Vincent au restaurant le Bellevue Hameau de Bellevue Champillon jeudi 22 janvier 2026.
Menu Saint-Vincent au restaurant le Bellevue
Hameau de Bellevue 9 Rue de la République Champillon Marne
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Le jeudi 22 janvier, rendez-vous au Bellevue pour une journée placée sous le signe du partage et de la convivialité.Tout public
Le jeudi 22 janvier, rendez-vous au Bellevue pour une journée placée sous le signe du partage et de la convivialité.
Menu servi pour le déjeuner et le dîner.
Pour le déjeuner comme pour le dîner, le Chef Christophe Raoux a imaginé un menu spécial, inspiré des grands classiques de la cuisine française, célébrant l’art de vivre et le plaisir d’être ensemble.
Pour accompagner ce repas, apportez vos plus beaux flacons pour lesquels nous serons ravis d’offrir le droit de bouchon.*
Macédoine de légumes
Œuf mayonnaise
Terrine de gibier
Planche de charcuteries
Salade de pommes de terre & hareng
Salade de pieds de veau à la lyonnaise
Salade de museau
—
Coq au vin
Brandade de morue
—
Œufs à la neige
Mousse au chocolat
Tarte aux pommes
—
Menu au tarif de 65€ par personne
*à hauteur d’une bouteille de 75cl pour deux personnes .
Hameau de Bellevue 9 Rue de la République Champillon 51160 Marne Grand Est +33 3 26 52 14 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu Saint-Vincent au restaurant le Bellevue
On Thursday January 22, join us at the Bellevue for a day of sharing and conviviality.
L’événement Menu Saint-Vincent au restaurant le Bellevue Champillon a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne