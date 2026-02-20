Menu “Souvenirs de Grand-Mère” Le coeur du bien-être Les Andelys
Menu “Souvenirs de Grand-Mère”
Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys Eure
Spécial Fête des Mamies 1er mars
Parce que les mamies méritent le meilleur, on vous prépare un menu plein de douceur et de souvenirs
✨ “Souvenirs de Grand-Mère” ✨
Au programme
Velouté du jardin de Mamie
Blanquette du dimanche
Tarte normande du goûter d’antan
Un menu réconfortant, comme à la maison, pour partager un vrai moment de bonheur ♥️✨
Emmène ta mamie (ou ta mamie de cœur) et viens savourer ce repas plein d’amour et de nostalgie.
Dimanche 1er mars
Formule complète: 19,50€
Réservation vivement conseillée les places sont limitées ! .
Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 9 55 49 40 55 lecoeurdubienetre27700@gmail.com
