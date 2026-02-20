Menu “Souvenirs de Grand-Mère” Le coeur du bien-être Les Andelys

Menu “Souvenirs de Grand-Mère”

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Spécial Fête des Mamies 1er mars

Parce que les mamies méritent le meilleur, on vous prépare un menu plein de douceur et de souvenirs

✨ “Souvenirs de Grand-Mère” ✨

Au programme

Velouté du jardin de Mamie

Blanquette du dimanche

Tarte normande du goûter d’antan

Un menu réconfortant, comme à la maison, pour partager un vrai moment de bonheur ♥️✨

Emmène ta mamie (ou ta mamie de cœur) et viens savourer ce repas plein d’amour et de nostalgie.

Dimanche 1er mars

Formule complète: 19,50€

Réservation vivement conseillée les places sont limitées ! .

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 9 55 49 40 55 lecoeurdubienetre27700@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu “Souvenirs de Grand-Mère”

L’événement Menu “Souvenirs de Grand-Mère” Les Andelys a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération