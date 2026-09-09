Menu spécial « Automnales du foie gras et de l’armagnac » du 1er au 31 octobre 2026 Mugron
jeudi 1 octobre 2026 · Mugron
Informations pratiques
Mugron
Menu spécial « Automnales du foie gras et de l’armagnac » du 1er au 31 octobre 2026
1109 Route d’Hagetmau Mugron Landes
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-01
Dans le cadre des « Automnales du foie gras et de l’armagnac », laissez-vous tenter par un véritable repas aux saveurs landaises !
La Ferme-Auberge Marquine vous propose un menu généreux mettant à l’honneur le canard, le foie gras et l’Armagnac.
Au menu :
– Toast foie gras de la ferme à l’Armagnac accompagné d’un confit d’oignon
– Cuisse de canard confite, foie gras poêlé accompagné d’un jus de canard, pommes de terres sautées à la graisse de canard
– Tourtière aux pommes flambées à l’Armagnac
Une belle occasion de savourer la tradition landaise dans une ambiance chaleureuse et conviviale! .
1109 Route d’Hagetmau Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 40 24 61
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English : Menu spécial « Automnales du foie gras et de l’armagnac » du 1er au 31 octobre 2026
L’événement Menu spécial « Automnales du foie gras et de l’armagnac » du 1er au 31 octobre 2026 Mugron a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terres de Chalosse
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