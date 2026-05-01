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Menu spécial fête des mères | Le Pressoir Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon

Menu spécial fête des mères | Le Pressoir Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon

Menu spécial fête des mères | Le Pressoir Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Le Pressoir

Adresse : 20 rue de Montpon

Ville : 24610 Saint-Méard-de-Gurçon

Département : Dordogne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 49 49 49 Tarif de base plein tarif

Saint-Méard-de-Gurçon

Menu spécial fête des mères | Le Pressoir

Le Pressoir 20 rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Le restaurant le Pressoir vous propose un menu spécial pour la fête des mères.

Au menu

Raviole tout en transparence à la Chair de Crabe

Pavé de Turbot poché, Sauce Beurre Rouge,
Ecrasée de Pommes de Terre aux Herbes Fraîches

Eton Mess à la Fraise

Menu unique proposé pour le déjeuner
Nous vous proposons un Menu fait maison .
Les plats faits maison sont élaborés sur place à partir de produits bruts   .

Le Pressoir 20 rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 56 78  restaurantlepressoir.24@orange.fr

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English : Menu spécial fête des mères | Le Pressoir

L’événement Menu spécial fête des mères | Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides