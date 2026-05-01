Menu spécial fête des mères | Le Pressoir Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon
Menu spécial fête des mères | Le Pressoir Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon dimanche 31 mai 2026.
Saint-Méard-de-Gurçon
Menu spécial fête des mères | Le Pressoir
Le Pressoir 20 rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Le restaurant le Pressoir vous propose un menu spécial pour la fête des mères.
Au menu
Raviole tout en transparence à la Chair de Crabe
Pavé de Turbot poché, Sauce Beurre Rouge,
Ecrasée de Pommes de Terre aux Herbes Fraîches
Eton Mess à la Fraise
Menu unique proposé pour le déjeuner
Nous vous proposons un Menu fait maison .
Les plats faits maison sont élaborés sur place à partir de produits bruts .
Le Pressoir 20 rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 56 78 restaurantlepressoir.24@orange.fr
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English : Menu spécial fête des mères | Le Pressoir
L’événement Menu spécial fête des mères | Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides