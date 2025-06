Menu spécial fête des Pères – Lieu-dit Le Bourg Laparade 15 juin 2025 07:00

Lot-et-Garonne

Menu spécial fête des Pères Lieu-dit Le Bourg Le Panorama Laparade Lot-et-Garonne

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Le Panorama vous propose un menu spécial fête des Pères amuse-bouche, salade gasconne ou salade de gravlax, rôti de bœuf local ou filet de truite, tarte au citron meringué ou pavlova aux fraises.

Réservation conseillée.

Lieu-dit Le Bourg Le Panorama

Laparade 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 22 84

English : Menu spécial fête des Pères

Le Panorama offers a special Father’s Day menu: amuse-bouche, Gascon salad or gravlax salad, local roast beef or trout fillet, lemon meringue pie or strawberry pavlova.

Reservations recommended.

German : Menu spécial fête des Pères

Das Panorama bietet Ihnen ein spezielles Vatertagsmenü: Amuse-Bouche, Gascogne-Salat oder Gravlax-Salat, einheimischer Rinderbraten oder Forellenfilet, Zitronenmeringue-Torte oder Erdbeer-Pavlova.

Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Le Panorama propone un menu speciale per la festa del papà: amuse-bouche, insalata guascone o gravlax, roast beef locale o filetto di trota, torta meringata al limone o pavlova di fragole.

Si consiglia la prenotazione.

Espanol : Menu spécial fête des Pères

Le Panorama ofrece un menú especial para el Día del Padre: amuse-bouche, ensalada gascona o ensalada gravlax, roast beef local o filete de trucha, tarta de limón y merengue o pavlova de fresas.

Se recomienda reservar.

