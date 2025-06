Menu spécial marché Lieu-dit Le Bourg Laparade 1 juillet 2025 19:30

Lot-et-Garonne

Menu spécial marché Lieu-dit Le Bourg Le Panorama Laparade Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 19:30:00

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

Menu entrée au choix, porcelet cuit à la broche sur place, dessert au choix.

Pensez à réserver.

Menu entrée au choix, porcelet cuit à la broche sur place, dessert au choix.

Pensez à réserver. .

Lieu-dit Le Bourg Le Panorama

Laparade 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 22 84

English : Menu spécial marché

Menu: choice of starter, spit-roasted piglet, choice of dessert.

Please make a reservation.

German : Menu spécial marché

Menü: Vorspeise nach Wahl, vor Ort am Spieß gegartes Spanferkel, Dessert nach Wahl.

Denken Sie an eine Reservierung.

Italiano :

Menu: antipasto a scelta, maialino allo spiedo, dessert a scelta.

Si prega di prenotare.

Espanol : Menu spécial marché

Menú: entrante a elegir, cochinillo asado, postre a elegir.

Se ruega reservar con antelación.

L’événement Menu spécial marché Laparade a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Lot-et-Tolzac