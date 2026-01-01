MENU SPÉCIAL MAROCAIN Roquefort-sur-Garonne

MENU SPÉCIAL MAROCAIN

LE BAR ROQ’ Roquefort-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Voyage culinaire au Maroc repas spécial au Bar Roq !

Voyage au Maroc dans votre assiette !

Sur place ou à emporter Harira, tajine de poulet aux olives et pâtisseries orientales. 28 .

LE BAR ROQ’ Roquefort-sur-Garonne 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 01 34 58

English :

A culinary voyage to Morocco: a special meal at Bar Roq!

