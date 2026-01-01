MENU SPÉCIAL MAROCAIN Roquefort-sur-Garonne
MENU SPÉCIAL MAROCAIN Roquefort-sur-Garonne vendredi 23 janvier 2026.
MENU SPÉCIAL MAROCAIN
LE BAR ROQ’ Roquefort-sur-Garonne Haute-Garonne
Tarif : 28 – 28 – EUR
28
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Voyage culinaire au Maroc repas spécial au Bar Roq !
Voyage au Maroc dans votre assiette !
Sur place ou à emporter Harira, tajine de poulet aux olives et pâtisseries orientales. 28 .
LE BAR ROQ' Roquefort-sur-Garonne 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 01 34 58
English :
A culinary voyage to Morocco: a special meal at Bar Roq!
L’événement MENU SPÉCIAL MAROCAIN Roquefort-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-01-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE