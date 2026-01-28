Menu Spécial Saint-Valentin 2026 Romilly-sur-Andelle
Menu Spécial Saint-Valentin 2026 Romilly-sur-Andelle samedi 14 février 2026.
Menu Spécial Saint-Valentin 2026
47 Rue Saint-Georges Romilly-sur-Andelle Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Menu Spécial Saint-Valentin
Le samedi 14 février au soir
Menu à 89 euros par personne hors boissons
Mises en bouche
Foie gras mi-cuit, pomme ccnfite
Carpaccio de Saint-Jacques aux fruits de la passion, poivre timut
Pause fraicheur litchi et champagne
Bar sauvage, panais, beurre blanc truffé
Coeur de la Saint-Valentin à partager, vanille de Madagascar et framboises
Un acompte de 50% est demandé à la réservation
Réservation sur le site internet en sélectionnant l’offre Saint-Valentin pour le 14 février au soir ou bien par téléphone au 02 32 68 20 00 .
47 Rue Saint-Georges Romilly-sur-Andelle 27610 Eure Normandie +33 2 32 68 20 00
English : Menu Spécial Saint-Valentin 2026
L’événement Menu Spécial Saint-Valentin 2026 Romilly-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Lyons Andelle