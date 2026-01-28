Menu Spécial Saint-Valentin 2026 Romilly-sur-Andelle

Menu Spécial Saint-Valentin 2026

Menu Spécial Saint-Valentin

Le samedi 14 février au soir

Menu à 89 euros par personne hors boissons

Mises en bouche

Foie gras mi-cuit, pomme ccnfite

Carpaccio de Saint-Jacques aux fruits de la passion, poivre timut

Pause fraicheur litchi et champagne

Bar sauvage, panais, beurre blanc truffé

Coeur de la Saint-Valentin à partager, vanille de Madagascar et framboises

Un acompte de 50% est demandé à la réservation

Réservation sur le site internet en sélectionnant l’offre Saint-Valentin pour le 14 février au soir ou bien par téléphone au 02 32 68 20 00 .

47 Rue Saint-Georges Romilly-sur-Andelle 27610 Eure Normandie +33 2 32 68 20 00

